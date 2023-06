SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Johnny Depp recebeu US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual) de Amber Heard e doou para instituições de caridade. Segundo fontes relataram ao TMZ, o ator não quis ficar com o dinheiro acordado no julgamento de difamação contra a ex-esposa e decidiu distribuí-lo.

Como informou o site, cinco instituições receberão o dinheiro do julgamento, cada uma recebendo US$ 200 mil (aproximadamente R$ 960 mil). As organizações sem fins lucrativos escolhidas pelo artista foram a Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance.

Escolha das instituições. Johnny Depp optou pela Make-A-Film por atender a desejos de crianças dentro do universo cinematográfico, pela Painted Turtle e Tetiaroa Society por homenagearem seus ídolos Paul Newman e Marlon Brando, e pela Red Feather e Amazonia por auxiliarem comunidades indígenas e preservarem ambientes naturais.

Após o julgamento, o ator reforçou que não tinha iniciado o processo contra Amber Heard para ganhar dinheiro, e sim para restaurar seu nome e sua reputação no cinema. Johnny Depp admitiu ter perdido várias oportunidades de trabalho após as denúncias da ex-esposa.