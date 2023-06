nESTA SEGUNDA-FEIRA (12), Dia dos Namorados, Jojo Todynho foi vista pela primeira vez em público com o novo namorado. Jojo havia revelado que está namorando há cinco meses sem divulgar a identidade do parceiro,

Renato Santiago, namorado de Jojo, é discreto e não tem um perfil aberto ativo nas redes sociais. Há um perfil privado, seguido por Jojo, com pouco mais de 1700 seguidores.

Jojo contou que o namorado já era seu amigo e estava ao seu lado durante o divórcio.

Segundo Jojo, a relação começou com um convite para ver séries na casa do então amigo: "Acho que a série tava chata, não sei o que aconteceu, do nada eu virei a pipoca. E tô pipoca há cinco meses".

Jojo Todynho mostrou no Instagram duas tatuagens feitas em homenagem ao namorado.