SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 48, rejeitou elogios após perder peso com tratamento contra câncer de intestino. No Instagram, ela respondeu algumas perguntas dos fãs e reclamou dos elogios por estar mais magra.

Perguntas sobre seu peso e emagrecimento. "Uma das perguntas que mais tem na caixinha de perguntas é quantos kg eu emagreci ou 'Nossa, você está linda', 'Você emagreceu'. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente. Enquanto eu fazia a quimioterapia, eu estava muito enjoada e isso não permitia eu me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso, mas não é saudável".

Reclamação sobre os comentários. "Eu perdi muita massa muscular e isso é o que eu estou correndo atrás agora. Não é elogio [falar que emagreceu]. Não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que estão me elogiando porque isso não é um elogio. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque estou doente. É delicado. Já não é legal falar isso com a pessoa não doente e com a pessoa doente é mais desagradável. Senso, por favor."

TRATAMENTO DO CÂNCER

Preta Gil também deu detalhes sobre seu tratamento contra o câncer de intestino e disse que ainda não finalizou.

Fim do tratamento. "Não acabei o tratamento, o tratamento só acaba depois que eu operar. Depois de eu operar, quando eu refizer todos os exames, aí sim o tratamento acaba. Por enquanto, estou em tratamento, agora em uma pausa, esperando a operação em agosto, depois do meu aniversário."

Indisposição e melhora. "No período da quimioterapia, eu me senti muito indisposta, a ponto de ficar acamada, de realmente não conseguir fazer nada. Na radioterapia, eu fiquei indisposta nas primeiras duas semanas, depois eu comecei a melhorar e minha energia vital começou a voltar. Agora estou me sentindo bem, não estou com aquela energia que eu tinha antes, mas comparado ao jeito que eu fiquei, eu estou muito melhor."