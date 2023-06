SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A porta de uma aeronave que transportava músicos da banda do cantor Tierry abriu durante um voo no Maranhão, nesta segunda-feira (12). O incidente ocorreu 20 minutos após a decolagem no aeroporto de São Luís, mas o piloto conseguiu executar, com segurança, um pouso de emergência. Ninguém ficou feriado. A informação foi confirmada pela assessoria da banda à reportagem. O cantor não estava no avião.

Os integrantes do grupo ficaram apreensivos com o ocorrido. "O piloto e o copiloto brevemente acalmaram eles e fizeram o procedimento de descida para que retornassem ao aeroporto de São Luis, onde em solo já se encontravam equipes de ambulância e bombeiros", informou a assessoria, em nota. Todos os músicos retornaram, nesta terça-feira (13), em um voo comercial para Salvador (BA). A agenda de shows não foi afetada.

Imagens do incidente foram registradas pelos músicos e compartilhadas no perfil oficial de Tierry, nas redes sociais. "Livramento", diz um post com o vídeo da porta da aeronave aberta.

Ao G1, o músico Renato Butyca informou que estão todos bem e que houve um erro na porta, sem entrar em mais detalhes. "Está tudo bem, graças a Deus. Estamos voltando, essa semana continua os shows, que só param em julho e estamos preparados para a próxima", tranquilizou ele.