SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu o desenhista John Romita Sr., aos 93 anos, na última terça-feira (13). Ele é uma das figuras decisivas na criação da iconografia da Marvel dos anos 1960 em diante.

A morte foi divulgada pelo filho do artista, John Romita Jr., ele também desenhista de histórias em quadrinhos, no Twitter.

"Digo isso com o coração pesado. Meu pai morreu em paz durante seu sono", disse o filho na rede social.

"Ele é uma lenda no mundo da arte e se tornaria a minha honra seguir os seus passos. Por favor, mantenham seus pensamentos e condolências aqui, em respeito à minha família. Ele foi o maior homem que já conheci."

Romita Sr. é cocriador de personagens importantes da editora, como Wolverine, Justiceiro e Mary Jane Watson, o par romântico do Homem-Aranha.

O nova-iorquino começou a trabalhar para a Marvel nos anos 1940, quando a "Casa das Ideias" ainda se chamava Atlas, desenhando quadrinhos de terror, romance e guerra. Na década seguinte, ele trabalhou em gibis do Capitão América e também colaborou com a DC.

Nos anos 1960, após Steve Ditko deixar o posto de desenhista do Homem-Aranha, Stan Lee convidou Romita Sr. para assumir o cargo. O traço do artista veio a ser crucial para a identidade visual do super-herói.

Romita Sr. também trabalhou nos gibis do Demolidor, Vingadores, Hulk e Quarteto Fantástico. Ele foi responsável pelo icônico design de personagens como Viúva Negra, Luke Cage e Mercenário. Além de desenho, o artista também trabalhou como colorista.

O desenhista se casou em 1952 com Virginia Bruno, com quem teve dois filhos, John Romita Jr. e Victor, que também veio a se tornar artista de quadrinhos.