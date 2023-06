RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jamie Foxx, 55, voltou à internet após ser internado em 12 abril, quando foi internado por sofrer uma complicação médica, que a família classificou como "colapso absoluto" em set de gravações. No entanto, o retorno não trouxe tranquilidade aos fãs, que se mostraram preocupados com o ator.

O astro publicou no Instagram um teaser do seu novo filme, "Eles Clonaram Tyrone", da Netflix, e escreveu na legenda: "Está prestes a cair".

Sem mencionar o seu quadro de saúde, o astro do cinema afirmou que o novo trabalho entra no streaming a partir do dia 21 de julho.

Porém, a volta sem qualquer tipo de informação sobre a saúde desagradou os fãs, que se mostraram preocupados após a internação de Foxx. "Cara, f*da-se o filme, você está bem? Precisamos de você aqui", disse um. "A real questão aqui é 'como você está? A sua filha está dizendo que você está bem, jogando picke ball, mas seus amigos dizem outras coisas e a imprensa está publicando tudo por todos os cantos. Nós estamos preocupados com você, cara", disse mais um.

"Alguém definitivamente publicou isto na conta dele para ele. Muitos de nós fãs adoraríamos algumas atualizações sobre a saúde dele", destacou outro. Um seguidor mais alterado deixou a seguinte mensagem: "Vamos boicotar esse filme enquanto você não mostrar a sua cara".

Problema médico: Jamie Foxx foi internado no dia 11 de abril na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, após uma "emergência médica".

No início de maio, a família de Jamie Foxx, segundo o site TMZ, divulgou um pedido de orações após três semanas de internação do ator.

Recuperação em andamento: em 6 de maio, a revista People divulgou que o ator já estava em estado "estável" após complicações médicas. "Jamie está estável e não corre risco de vida agora". [Os médicos] estão fazendo mais exames e querem ter certeza de que ele ficará bem antes de permitir que ele saia do hospital", informou uma fonte da revista.

Susto: cinco dias depois, no entanto, o site RadarOnline causou temor no mundo dos famosos ao informar que a família de Foxx estava se preparando para o pior.

"O pessoal dele diz que ele está OK e melhorando, enquanto os médicos tentam entender o problema dele -mas ele não estaria num hospital há tanto tempo se ele estivesse minimamente OK", relatou uma fonte ao site.

Recuperação avançando positivamente: contrariando o RadarOnline, Corinne Foxx, filha do ator, revelou que estava orgulhosa de ver o pai bem e se esforçando mesmo caminhando "a passos de bebê".

"Primeiro ele está aprendendo a sincronizar seu telefone com seu laptop, a próxima coisa que você sabe é que ele estará editando fotos sozinho. Passos de bebê, Jamie Foxx. Passos de bebê. #FilhaOrgulhosa", escreveu ela no post.

Alta médica: Corinne voltou a se manifestar em 12 de maio e trouxe nova mensagem de alívio. A jovem informou que seu pai não está mais hospitalizado.

"Atualização da família: Triste ver como a mídia é caótica. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando. Na verdade, ele estava jogando pickleball ontem! Obrigada a todas as orações e ao apoio", disse ela, em seus stories do Instagram.

Ajuda na recuperação: o site TMZ revelou, na última segunda (15), que Foxx está numa clínica de reabilitação para auxiliar em sua recuperação. As filhas do ator, Corinne e Anelise, foram vistas chegando ao local, que fica em Chicago.

A publicação informou que a clínica na qual Jamie está recebendo os cuidados após a hospitalização é especializada em recuperação de AVC, traumas cerebrais ou na medula espinhal e câncer.

Durante uma participação no podcast Valuetainment, Mike Tyson indicou que Foxx sofreu um AVC antes de internação. "Ele não está se sentindo bem. Disseram um AVC", disse ele. Porém, o Tyson reconheceu que nem mesmo ele tem detalhes sobre o estado de saúde do amigo. "Não faço ideia do que aconteceu com ele".