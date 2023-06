SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A armeira Hannah Gutierrez-Reed, 24, estaria de ressaca ao colocar balas de verdade na arma cenográfica usada no acidente que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de "Rust", filme com Alec Baldwin. O diretor Joel Souza foi ferido gravemente no incidente.

De acordo com a promotoria do caso, Gutierrez-Reed teria ingerido álcool e fumado maconha antes de colocar as balas na arma usada por Baldwin durante as gravações do faroeste, assim tornando-se a possível culpada pelo crime. O ator e produtor, por enquanto, não é acusado de cometê-lo.

A defesa da armeira refuta a imputação de homicídio culposo, embora a promotoria afirme que Gutierrez-Reed tem um "histórico de comportamento imprudente".

Ela já havia trabalhado no set de "The Old Way", em que levou bronca do ator protagonista, Nicolas Cage, por disparar armas cenográficas sem avisar os colegas antes, assim os assustando. Cage chegou a abandonar o set de filmagens por causa disso.

"The Old Way" foi a primeira produção da qual a armeira havia participado, enquanto "Rust" é a segunda.

"Eu acabei com a minha carreira", disse Gutierrez-Reed em vídeo publicado pelo portal TMZ. A defesa dela afirma que a cena do crime havia sido adulterada antes de a polícia chegar no local e que a armeira não sabe como balas de verdade foram parar no set.

"Rust" foi comercializado no Festival de Cannes deste ano após autorização do viúvo de Hutchins.