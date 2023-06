RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Bobbie Jean Carter, irmã de Nick Carter, dos Backstreet Boys, foi presa por posse de drogas após ser flagrada roubando uma loja. O caso aconteceu no sábado passado (10), na Flórida, nos Estados Unidos.

Prisão após roubo em loja e com estoque de drogas. Durante a prisão, a irmã do cantor estaria roubando alguns adesivos de uma loja, avaliados em pouco mais de US$ 55 (R$ 267, segundo cotação atual) e tinha com elas algumas drogas, entre elas fentanil.

Funcionários perceberam roubo de Bobbie. Segundo o relatório da prisão, obtido pelo site TMZ, a equipe de prevenção de perdas da loja Hobby Lobby disse aos delegados que a observaram tirando itens das prateleiras, colocando na bolsa e saindo da loja sem tentar pagar pelas mercadorias.

Pânico ao ser levada pelos agentes. Quando os delegados levaram Bobbie ao escritório de prevenção de perdas da loja, eles disseram que ela pegou a sua bolsa em pânico e jogou um recipiente azul-claro sob uma mesa. Ao encontrarem as gramas de pó, os agentes fizeram testes e confirmaram se tratar de fentanil.

Irmã de Nick foi colocada sob custódia e, a caminho da prisão, os policiais afirmaram que ela ameaçou se machucar, dizendo a eles: "Vou ter que me matar". Após o episódio, Bobbie foi colocada sob vigilância de suicídio na prisão. Ela foi autuada por acusação de roubo de varejo e posse de fentanil, não pagou fiança e permanece presa.

PEÇA AJUDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.