RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRES) - Chiquinho Scarpa, 71, em entrevista à revista Quem:

Apresentação da nova namorada e pedido de namoro: O empresário assumiu nesta segunda-feira (12), no Dia dos Namorados, o namoro com Lili Riskalla. O relacionamento começou no dia 3 de junho com um pedido oficial do empresário para a tia da consultora de imagem. "Como ela perdeu os pais, pedi a Lili em namoro para a sua tia Helena Riskalla", contou Chiquinho.

Lili é só elogios ao novo namorado. "Ele é um cavalheiro e muito gentil. Falou para a minha tia que gostaria de namorar comigo", elogia Lili.

Os dois já se conheciam há dez anos, mas só se aproximaram após uma festa. Eles costumam frequentar o mesmo círculo social. "A gente sempre se encontrava nos eventos, mas um dia ele me convidou para ir a uma festa e virou a chavinha", disse Lili.

O Chiquinho é verdadeiramente um príncipe, na verdade, um conde (risos). Ele é galanteador, mas muito respeitoso. Lili Riskalla

"Conheço a Lili há dez anos. As nossas famílias são amigas. Além disso temos uma vida bem parecida, mas a gente não costumava conversar muito. Quando tive essa oportunidade, vi o quanto ela é educada, inteligente e uma ótima companhia", afirmou Chiquinho.

Afinidades uniram o casal. Os dois moram sozinhos em mansões da capital paulista, já perderam os pais e gostam de frequentar os mesmos eventos sociais. "A gente tem os mesmos gostos. Gostamos das mesmas músicas, temos o mesmo senso de humor e o jeito fazer as coisas", destacou ela.

Ela também contou que se afeiçoou a Pacheco Pafúncio Scarpa, cão da raça Bichon Havanês de Chiquinho. "Ele me recebeu superbem. Já virei a mamãe do Pacheco. Sou apaixonada por ele. Também amo animais. Tenho a Natália, pastor alemão, e uma gata chamada Cher".

Casal não descarta a ideia de ter filhos de morar junto. "Filhos não queremos. Ainda é cedo para falar em casamento, mas ela passa bastante tempo aqui em casa", explicou ele.

Desconhecimento sobre a idade da namorada."Ela é bem mais jovem do que eu. Sempre namorei mulheres mais jovens. Da mesma idade nunca! Não vejo problema nisso", afirmou Chiquinho.

Namorada é consultora de imagem pessoal e corporativa. Lili cuida da imagem de pessoas públicas, políticos e profissionais liberais e também dá cursos para quem deseja trabalhar em sua área. "Cuido da imagem das pessoas. Desde a forma que se vestem, se comportam, usam a linguagem corporal, utilizam as redes sociais... Atendo executivos, políticos, profissionais liberais... Além disso, formo as pessoas para serem consultoras de imagem", detalhou.

Na sequência, ela contou não ter nada para mudar no namorado. "O Chiquinho é impecável. Não tem nada para mudar. Só nas redes que posso começar a sugerir algumas coisas para ele, que estava um pouco parado nos posts por causa dos problemas de saúde", finalizou.