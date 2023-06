SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demitido da Globo após mais de duas décadas de serviços prestados, o narrador esportivo Jota Junior, 74, entrou na Justiça contra a emissora e pede um montante estimado em quase R$ 16 milhões em direitos trabalhistas.

Segundo Alessandro Lodi, seu advogado, foram 20 anos trabalhando como pessoa jurídica e sem direitos. Só em 2019 que ele teria tido seu vínculo acertado numa nova negociação. E, na ocasião, a Globo teria dito que ele deveria ter seus vencimentos reduzidos em quase R$ 20 mil.

"O Jota não teve escolha, pois era reduzir o salário ou ser demitido. Embora ele fosse um dos principais narradores do grupo, sabia que havia diferença entre vencimentos de outros colegas que exerciam a mesma função", diz. Procurada, a Globo disse que não vai comentar.

A ação é recente e uma primeira audiência deverá acontecer no próximo dia 7 de julho. Será nesse dia que a emissora apesentará sua defesa. "Trabalho há 28 anos com processos que envolvem rádio e televisão e tenho conhecimento de que a Globo costuma arrastar as ações e levá-las até Brasília, em última instância. Vamos aguardar para ver o posicionamento", diz Lodi.

Procurado, Jota Junior preferiu não se pronunciar a respeito de seu futuro. Porém, seu advogado disse à reportagem que ele ficou chateado com toda essa situação e por ter de recusar outros trabalhos enquanto era empregado da Globo. E que agora aguarda por uma nova oportunidade na TV.

NARRADOR LAMENTOU SAÍDA

O narrador Jota Júnior usou as redes sociais no dia 14 de março para lamentar a dispensa pela Globo às vésperas de completar 24 anos na emissora. "No mês em que completo 24 anos de casa, estou deixando o SporTV. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer, mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos", começou na publicação de despedida.

Jota prosseguiu comentando a demissão. "As páginas da vida vão sendo viradas e novos capítulos estão sempre à nossa disposição. Que outros desafios apareçam, pois para a frente é que se anda", escreveu ele, em seu perfil oficial no Instagram.

A notícia sobre a demissão de Jota acabou sendo compartilhada por vários amigos do narrador. Todos lamentaram a saída do profissional da Globo. "O querido narrador Jota Júnior deixou a Globo após 24 anos. Ético, correto, amigão de todo mundo e super querido no mundo da bola", comentou o apresentador Milton Neves.

No ano passado, o narrador havia recusado proposta da Record para participar da equipe de esportes da emissora.