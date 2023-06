RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta é mais uma famosa a entrar na lista de vítimas de furtos no exterior. A cantora contou que teve um relógio roubado de um dos quartos da casa onde está hospedada na Croácia. Ela detalhou o episódio nas redes sociais nesta quarta-feira (14), e brincou que, mesmo acompanhada de vários amigos, o bandido "escolheu" só o seu pertence para ser levado na noite anterior.

"Fui a sorteada. Entraram nos quartos de todo mundo, mas roubaram só eu. Me acharam mais chique", contou durante um passeio pelas praias locais. "Estou bem. Ontem, quando saímos à noite, roubaram as nossas coisas. Nossas, não, as minhas, resolveram roubar só a boneca aqui."

A cantora disse ainda que o relógio levado era um modelo Ballon Bleu, da Cartier. A peça em aço conta com 50 diamantes cravejados em seu aro e é vendida a R$ 80,5 mil no site da marca. "A gente está vivo, com saúde, e é isso que importa. Coisas a gente compra, porque a gente trabalha muito", completou Anitta que faz um tour pela Europa depois da apresentação na final da Champions League no último sábado (10) m Istambul, na Turquia.

Ela então prosseguiu e fez um alerta: "Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio... Foi roubado de mim. Obrigada."