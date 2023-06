SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sofia Liberato, uma das filhas do apresentador Gugu, está se preparando para começar uma nova faculdade nos Estados Unidos. Em publicações em seu perfil no Instagram, a filha de Rose Miriam mostrou os detalhes de sua mudança para Miami junto com o namorado, Gabriel Gravino. As imagens renderam mais de 3,3 mil curtidas.

"Mudamos para Miami. Nosso novo lar", escreveu Sofia, exibindo partes da nova residência, que possui uma ampla sala integrada à cozinha. Rose, inclusive, aparece em uma das publicações tomando um café com a jovem e arrumando detalhes da casa.

Sofia também tem demonstrado empolgação com a organização de seu novo espaço. "Um ASMR [técnica de relaxamento] abrindo os talheres dourados que chegaram", disse ela, em um dos vídeos.

Ela é uma das filhas de Gugu que está ao lado de Rose Miriam, no processo que busca o reconhecimento da união estável com o apresentador. Em audiências realizadas no final de maio, Sofia e sua gêmea Marina Liberado deram declarações em apoio à mãe. A ação colocou elas em lado oposto ao do irmão. João Augusto e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, que não concordam com o processo movido por Rose.

As audiências sobre a disputa da herança serão retomadas em junho.