SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho abriu uma live no Instagram nesta quarta-feira (14) para comentar sobre as polêmicas envolvendo o novo relacionamento com Renato Santiago. A cantora também respondeu às acusações da ex-esposa do amado.

Jojo afirmou ser constantemente vítima de racismo e preconceito "absurdo e velado" e mencionou um comentário dos internautas: "'mais um que vai dar o golpe'. Que golpe, gente?" "Por que uma mulher gorda não pode ter um homem maravilhoso?"

Quanto a Kaila Oliveira, ex-namorada de Renato, a cantora pediu que ela parasse de expor a filha deles, fruto de seu antigo casamento: "fica feio, resguardem o filho de vocês, não usem para aparecer na internet. Quem sofre com isso é a criança". Após o anúncio do namoro, Kaila expôs nas redes sociais que Renato é um pai ausente.

A cantora ainda disse que não vai receber a enteada em sua casa: "sua filha poderia ter muito mais, porque se eu faço por pessoas que eu nem conheço, imagina conhecendo. Mas me desculpem, eu não quero dentro da minha casa". Assista.