SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando um filme como "The Flash" chega aos cinemas, domina a programação da maioria das salas nas redes comercias. Nesta quinta-feira (15), quando estreia o longa protagonizado por Ezra Miller, apenas outras quatro produções entram em cartaz em São Paulo.

Na trama, o herói volta no tempo e acaba criando uma nova realidade, onde outros poderosos da Liga da Justiça são pessoas diferentes -incluindo a versão de si mesmo.

Outro longa que estreia nesta quinta é " A História da Minha Mulher", que foi indicado à Palma de Ouro em 2021 no Festival de Cannes. O filme é protagonizado por Léa Seydoux e Gijs Naber, um casal afetado pelo ciúme do marido.

*

BEM-VINDOS DE NOVO

Na virada do milênio um casal de descendentes de japoneses deixa seus filhos com os avós no Brasil e se muda para o Japão em busca de uma vida melhor. O documentário acompanha o reencontro dessa família 13 anos depois pela perspectiva de um dos filhos, o cineasta Marcos Yosh.

Brasil, 2021.

Dir: Marcos Yoshi.

10 anos

A HISTÓRIA DA MINHA MULHER

O longa, indicado ao maior prêmio do Festival de Cannes em 2021, é a adaptação do livro homônimo escrito pelo poeta húngaro Milán Füst. Na trama, Jacob aposta com o amigo que se casará com a primeira mulher a entrar no bar onde estão. A mulher é Lizzy, vivida pela atriz Léa Seydoux, de "Azul É a Cor Mais Quente" e dois filmes da franquia "007". O longa acompanha os dramas do casal causados pelo ciúme de Jacob, um capitão de navio, que desconfia da fidelidade da esposa enquanto ele está longe de casa a trabalho.

França, Hungria, Itália e Alemanha, 2022.

Dir.: Ildikó Eynedi.

Com: Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel.

16 anos

MEDUSA DELUXE

Um cabeleireiro é assassinado em um concurso de penteados e, depois disso, os outros competidores passam a desconfiar de quem pode estar por trás do crime. O clima de tensão e mistério passa a fomentar rixas do passado entre os personagens durante a busca por respostas. Investigação e comédia se misturam mo longa de estreia de Thomas Hardiman, que também assina o roteiro.

Reino Unido, 2022.

Dir.: Thomas Hardiman.

Com: Clare Perkins, Kae Alexander e Harriet Webb.

12 anos

THE FLASH

Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado, mas acaba alterando o futuro e fica preso em outra realidade. Com o mundo ameaçado pelo vilão General Zod, a solução do jovem herói é pedir a ajuda de Batman -que, na história, já havia se aposentado.

Estados Unidos, 2023.

Dir.: Andy Muschietti.

Com: Ezra Miller, Michael Keaton e Sasha Calle.

14 anos

REMOÇÃO

O documentário acompanha o processo de retirada de favelas na zona sul do Rio de Janeiro, nas décadas de 1960 e 1970, que deu origem aos conjuntos habitacionais dos bairros Cordovil, Padre Miguel e Leblon naquela cidade.

Brasil, 2023.

Dir.: Luiz Antônio Pilar e Anderson Quack.

Livre