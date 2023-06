SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marilene Saade expressou sua opinião sobre a harmonização facial de seu marido, Stênio Garcia, nesta quarta-feira (14). Ela elogiou o ator, que revelou o resultado do procedimento na última terça-feira (13) e recebeu críticas negativas na internet.

"A gente sabe que ficou maravilhoso, que a harmonização foi uma obra de arte, uma obra-prima", opinou Mari no programa Fofocalizando (SBT). Ela defendeu que a internet foi cruel ao criticar o resultado do procedimento: "isso é maldade. E com maldade eu já estou acostumada". "Ainda mais coisa de internet, terra de ninguém"

Em seguida, a atriz se envolveu em discussão com o jornalista Leo Dias, que se defendeu: "ela não precisa me chamar de imprensa do mal só porque eu dei a minha opinião". "Eu falei que ficou exagerado, isso é só minha opinião. Se vai aparecer na televisão, é porque tá suscetível à opinião alheia", disse o apresentador.

Mari pediu que a transmissão fosse encerrada após as falas de Leo: "Não podiam ter posto este cara falando. Vocês só estão querendo, então, audiência". Ela ameaçou "massacrar" os apresentadores e reclamou sobre a condução da entrevista: "é um absurdo vocês invadirem a minha casa para o cara me destratar".