SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após viralizar e repercutir nas redes sociais, a harmonização facial feita pelo ator Stênio Garcia, 91, continua dando o que falar. Por isso, a assessora pessoal dele resolveu publicar um vídeo para mostrar que fora da televisão e dos holofotes, o rosto dele está "normal".

"A gente está aqui com o Stênio na luz normal. Não tem nada daquilo que apareceu na televisão. Lá tinha refletor, colocaram maquiagem nele. Ele está com o rosto um pouco inchado por conta do remédio, mas ele está normal", disse ao se referir à participação dele no Fofocalizando (SBT).

"Ele ainda tem as ruguinhas dele. E ele quis fazer a harmonização, isso que vocês têm que entender. Quer ficar gatão, ele se cuida. É muita falação em cima de uma coisa que não existe", emendou Claudia Magalhães.

Na quarta-feira (14), Marilene Saade expressou sua opinião sobre a harmonização facial de seu marido. Ela elogiou o ator, que revelou o resultado do procedimento na última terça-feira (13) e recebeu críticas negativas na internet.

"A gente sabe que ficou maravilhoso, que a harmonização foi uma obra de arte, uma obra-prima", opinou Mari no Fofocalizando. Ela defendeu que a internet foi cruel ao criticar o resultado do procedimento: "Isso é maldade. E com maldade eu já estou acostumada."

Em seguida, a atriz se envolveu em discussão com o jornalista Leo Dias, que se defendeu: "Ela não precisa me chamar de imprensa do mal só porque eu dei a minha opinião", disse. "Eu falei que ficou exagerado, isso é só minha opinião. Se vai aparecer na televisão, é porque tá suscetível à opinião alheia", afirmou o apresentador.

Especialistas ouvidos pela reportagem alertam para os exageros no tratamento. "É quase uma missão de médicos conscientes trabalhar sem fazer exageros ou distorcer as pessoas. Se for preciso, o profissional deve até se negar a fazer aqueles procedimentos que vão deixar o paciente com o rosto estranho", afirmou a dermatologista Doris Hexsel.