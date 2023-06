SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Kim Tae-Hyung, mais conhecido por seu nome artístico V, surpreendeu os fãs brasileiros na noite desta quarta-feira (14) com uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Integrante do grupo sul-coreano BTS, ele fez o seu nome e o da cantora Elis Regina entrarem nos Trending Topics do Twitter após os fãs ficarem em polvorosa.

O vídeo, transmitido originalmente na plataforma Weverse, mostra Tae-Hyung cantando três canções brasileiras: "Saudade vem correndo", de Luiz Bonfá; "Até meu violão", de Bruno Berle; e "Só tinha de ser com você", sucesso nas vozes de Elis Regina e Antônio Carlos Jobim.

O ocorrido deixou os fãs empolgados por conta do sul-coreano deixar claro seu amor pelo Brasil. Em um trecho, inclusive, o artista cantou versos da faixa assinada por Berle.