SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho, de "Bacurau" e "O Som ao Redor", é um documentário que traz a cidade-natal do cineasta como a personagem principal. O UOL divulga com exclusividade o trailer oficial da obra, "Retratos Fantasmas".

Trata-se do quinto longa-metragem de Kleber, e tem estreia marcada para 24 de agosto no circuito nacional. O filme fez sua estreia mundial no Festival de Cannes, fora de competição.

"Foi muito forte. Estou muito feliz com o filme. Foi uma sessão muito especial porque é a primeira vez que o filme é exibido. É um filme muito pessoal. Passei sete anos vendo estas imagens pequenas e hoje vi na tela grande", comentou Kleber ao UOL na ocasião.

Na obra, Kleber investiga o centro de Recife. O filme surgiu a partir de um trabalho de sete anos de pesquisa, filmagens e montagem, envolvendo o centro de Recife como "um espaço histórico e humano, revisitado através dos grandes cinemas que serviram como espaços de convívio durante o século XX".

"Palácios de cinema em centros de cidades são comuns a muitos outros lugares do mundo, mas ocorre que eu sou pernambucano, recifense, e parti para mostrar essa geografia da cidade a partir de um ponto de vista pessoal", aponta Kleber.

"Recife é também uma cidade que ainda desfruta de um cinema espetacular como o São Luiz, um palácio de 1952. Hoje, são poucas as cidades no mundo que ainda sabem o que isso representa", comenta o diretor, em relação aos cinemas de rua.