O cantor estadunidense Jesse Malin, 56, vocalista das bandas Heart Attack e D Generation, confessou que está com parte do corpo paralisada após derrame raro na coluna.

Roqueiro ficou com as pernas paralisadas. Malin estava em um jantar com amigos no dia 4 de maio, em um restaurante de Nova York, nos Estados Unidos, quando sentiu uma dor na coluna e caiu no chão. Em entrevista à revista Rolling Stone, o roqueiro contou que não conseguiu mais andar desde então.

"Eu fiquei caído sem saber o que estava acontecendo com o meu corpo", disse o cantor.

Músico relata dificuldade desde a paralisação de parte do corpo. "Essas têm sido as seis semanas mais difíceis que já tive. [Os médicos] me disseram que não compreendem direito o que aconteceu e quais são as minhas chances [de recuperar meus movimentos]."

As avaliações dos médicos têm sido duras e tenho tido alguns momentos do dia que só quero chorar e sinto medo. Mas sigo me lembrando que dou conta de encarar isso. Posso recuperar o meu corpo.

Conhecido por falar sobre uma "atitude mental positiva" em seus shows e músicas, com apresentações bem-humoradas, Malin fala a respeito da ironia. "Parece uma piada. Tipo, 'você fica falando de atitude mental positiva? Então vamos ver como você lida com isso aqui'. Me levaram para fora outro dia, pela primeira vez em uma cadeira de rodas, cheguei no saguão, vi o sol e comecei a gritar. Eu me senti em um filme, não me reconheci. Aí cheguei na esquina, me controlei, fui até o parque e respirei fundo", disse ele.

O cantor também é conhecido por parcerias musicais com Bruce Springsteen, Billie Joe Armstrong, Ryan Adams e o conjunto Green Day.