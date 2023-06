RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher de Zezé di Camargo, a influenciadora e educadora física Graciele Lacerda, 42, em entrevista a Extra:

A influenciadora afirmou que tem ajudado o cantor nesse período após a descoberta de um problema de saúde. Ela contou que o sertanejo tem emagrecido desde que recebeu o diagnóstico de esteatose hepática, gordura no fígado.

Espécie de reeducação alimentar com Zezé. A educadora física afirma que a rotina desregrada do cantor estava afetando na forma como se alimentava. Dessa forma, decidiu fazer introdução de alimentos saudáveis.

"Ele não deixou de comer o que gosta, passou a se sentir mais saciado e o resultado da mudança é nítido. Quando iniciou estava com esteatose hepática (gordura no fígado), hoje, já não tem mais e o percentual de gordura diminuiu, está se sentindo mais disposto", disse

Falhas na voz: Recentemente, o cantor desabafou sobre o episódio em que a voz falhou durante uma apresentação, no mês passado, no Fofocalizando (SBT). Em conversa com a jornalista Gaby Cabrini, o cantor também abriu o coração sobre a cirurgia que fez nas cordas vocais em 2008.

"A gente sabe que é maldade das pessoas. A internet hoje é um mundo sem dono. Não sou a favor da censura, mas sou a favor de regulamentar os profissionais que estão por trás disso. Hoje, qualquer um pode virar jornalista. Pegam um momento seu que você não foi feliz, o que é normal para qualquer artista", disse.

Zezé, que começou a ter problemas com a voz há quase 14 anos, falou sobre a cirurgia nas cordas vocais: "Em 2010, eu confessei que fiz uma cirurgia nas cordas vocais, achei que ser verdadeiro era interessante. Conheço mais de 20 cantores que fizeram a cirurgia que eu fiz... O Luciano até falou uma coisa pra mim: 'Você nunca teve problema de voz, você vai ter agora porque você contou'".

Ele tinha um cisto congênito em uma corda vocal, que rompeu. O líquido do cisto se dissolveu dentro da corda, criando uma aderência em toda a mucosa. Em 2008, o artista fez uma cirurgia delicada nas suas cordas vocais para tratar essa aderência.