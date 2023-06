SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais de mais de 80 produtores e 790 rótulos para serem degustados, o Vinhos de Portugal chega a São Paulo nesta quinta (15), no shopping JK Iguatemi.

Em sua 10º edição, o evento traz número recorde de rótulos, que refletem as regiões produtoras de Alentejo, Bairrada, Beira Interior, Dão e Lafões, Lisboa, Península de Setúbal, Porto, Douro e Tejo. Haverá ainda vinhos verdes de vinícolas como Reynolds Wine Growers, Luís Pato e Anselmo Mendes.

O evento oferece palestras gratuitas com especialistas, produtores e enólogos portugueses. Marcam presença também nomes como a chef Telma Shiraishi, do restaurante Aizomê, e a cineasta Laís Bodanzky, que participa de um talk show. Os bate-papos acontecem na área de convivência do evento, onde ainda serão oferecidos dois vinhos para a prova. As senhas são distribuídas 30 minutos antes.

Além disso, vinhos poderão ser experimentados pelo público em provas guiadas por críticos e especialistas. Como exemplo, na aula intitulada Gastronomia brasileira e vinhos de Lisboa participantes farão parte de um exercício de harmonização. Para participar de provas e degustações é preciso comprar ingressos no site do evento com preços a partir de R$ 163,35.

O evento terá bar de vinhos, lojas, e food trucks como Trem Bom de Minas e Biscoitê, que vende doces e biscoitos. No espaço interativo chamado Centro de Portugal, onde o público visita o país europeu usando óculos de realidade virtual, com imagem 360º. Na atração, é possível visitar o hotel boutique TheVagar, na vila de Belmonte, na Serra da Estrela; o restaurante Mesa de Lemos, dono de uma estrela Michelin, na Quinta de Lemos; a Fábrica de Porcelana da Vista Alegre, na região de Aveiro, e a Universidade de Coimbra.

O Vinhos de Portugal, que passou pelo Rio de Janeiro antes de chegar a São Paulo, tem realização dos jornais O Globo, Valor Econômico e do Público, de Portugal.

VINHOS DE PORTUGAL - 10ª EDIÇÃO

Quando Qui. (15), a partir das 14h30, sex. (16) a partir das 13h, sáb. (17) a partir das 14h

Onde Shopping JK Iguatemi - av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Vila Olímpia, região oeste

Preço Degustação e prova a partir de R$ 163,35

Link: https://www.ingressocerto.com/vinhos-de-portugal2023