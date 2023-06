SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Raça Negra anunciou seu primeiro cruzeiro para comemorar 40 anos de carreira. A bordo do navio MSC Preziosa, o "Cheia de Manias" acontece entre os dias 9 e 12 de novembro.

Além do conjunto, a embarcação também vai receber nomes importantes do pagode, como os cantores Belo e Alexandre Pires e os integrantes do Menos é Mais, formado por Duzão, Gustavo Goes, Jorge Farias, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga.

Com embarque e desembarque previstos para o porto de Santos, no litoral de São Paulo, a experiência ainda não teve seu roteiro completo divulgado, mas já é possível realizar reservas no site oficial do evento.

Os valores da viagem variam entre R$ 1.668 e R$ 11.988. A opção de cabine interna quádrupla é a mais econômica, enquanto a experiência de luxo yatch club é a mais completa e inclui refeições e bebidas, check-in e checkout prioritários, além de concierge e mordomo disponíveis 24 horas.

Mais conhecidos no Brasil pela versão com o cantor Roberto Carlos, os cruzeiros temáticos estão em expansão. Em março deste ano, por exemplo, a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel comandou o "Navio da Xuxa" por três dias para comemorar seu aniversário de 60 anos ao lado dos fãs.

A artista quer repetir a dose em 2024 em uma versão de Carnaval. O Carna Xuxa acontece entre 22 e 24 de fevereiro. As reservas já estão abertas.

O jogador de futebol Neymar Santos também tem um cruzeiro para chamar de seu. O Ney em Alto Mar acontece entre em 26 e 29 de dezembro de 2023, com preços que variam de R$ 4.299 a R$ 6.396.

Assim como o Raça Negra, a banda Roupa Nova também quer celebrar os 40 anos de carreira em um navio. A experiência acontece de 1 a 4 de março de 2024 com presença de convidados. Entre eles, Paralamas do Sucesso, Cidade Negra, Capital Inicial e Nando Reis. As cabines já estão disponíveis para reservas.