SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ator pornô gay Antonio Moreno, conhecido como Hector de Silva, foi eleito prefeito de Carcelén, na Espanha, de acordo com o jornal El Espanol.

Ele venceu as eleições, que aconteceram em 28 de maio, pelo Partido Popular (PP) contra a major María Dolores Gómez Piquera, no poder desde 2011, do Partido Socialista dos Trabalhadores (PSOE).

Antonio se afastou da indústria pornográfica há seis anos para ser bombeiro florestal em Carcelén, onde tem uma criação de gados. Entretanto, o ex-ator deixou a profissão para se dedicar a campanha de prefeito.

Em entrevista durante as eleições, ele afirmou que seus familiares, amigos e habitantes da cidade sabem sobre seu passado.