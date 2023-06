SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A turnê de reencontro da formação clássica dos Titãs, com 21 shows espalhados por 17 cidades brasileiras e por Lisboa, em Portugal, chega a São Paulo neste fim de semana, com shows entre sexta, 16, e domingo, 18, no Allianz Parque.

Os ingressos para os três dias já estão esgotados -só é possível comprar pacotes de experiência VIP, que trazem benefícios como tour no backstage, acesso à passagem de som e entrada antecipada, mas que não incluem o ingresso. Para aproveitar estes pacotes, o espectador já deve ter adquirido seu ingresso de pista VIP.

O trânsito de pessoas e a entrada para o show deve ser tranquila. Os que vão de transporte público podem descer na estação Palmeiras/Barra Funda, onde há a linha vermelha de metrô, as linhas rubi e diamante da CPTM e terminal de ônibus, tudo a cerca de 10 minutos de caminhada da arena.

Além disso, o site do estádio mostra as mais de 50 linhas de ônibus que param em suas imediações. Para acessá-las, basta clicar no link. O transporte de carros de aplicativo também ocorre normalmente, e os que vão com carro próprio podem estacionar no Allianz, que tem capacidade para 1.500 carros, ou em shopping centers da região, como o Bourbon e o West Plaza.

Em todas as datas, os portões para o show são abertos a partir das 16h e as apresentações começam às 20h30. No caso dos que compraram a Experiência VIP (que parte de R$ 500, sem contar o ingresso), o check-in começa duas horas antes da entrada do público geral -ou seja, às 14h.

É importante ter em mãos o ingresso e os documentos necessários para a comprovação de meia-entrada.

A turnê Titãs Encontro cruza o país levando Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto em uma celebração que tem como mote "todos ao mesmo tempo agora", uma alusão ao disco lançado pela banda em 1991. A única exceção à formação clássica é a ausência de Marcelo Fromer, que morreu em 2001.

O grupo, que se reuniu pela última vez há 30 anos, apresenta um show com repertório centrado em sua primeira década, quando todos ainda tocavam juntos. Assim, são retomadas canções dos anos 1980, como "Cabeça Dinossauro", de 1986, "Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas", de 1987, e "Õ Blésq Blom", de 1989.

O repertório, no entanto, não deixa de fora hits que fogem deste marco temporal. "Epitáfio", lançada em 2001, por exemplo, aparece no setlist.

TITÃS ENCONTRO

Quando Dom. (18), às 18h30

Onde Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Preço A partir de R$ 250

Link: https://www.eventim.com.br/event/titas-encontro-allianz-parque-16605815/