RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Chris Hemsworth, 39, em entrevista ao jornal O Globo:

Troca de mensagens com o surfista Ítalo Ferreira antes de chegar a São Paulo. "Eu estava trocando mensagem com o Ítalo Ferreira nesta manhã. E ele disse que estava com uma piscina de onda aqui perto pronta para a gente surfar", disse o ator, que está no Brasil pela primeira vez. Hemsworth veio divulgar o filme "Resgate 2", da Netflix, que estreia amanhã.

Entristecido porque a falta de tempo não permite o encontro com o surfista. Porém, o ator, que também veio para o Festival Tudum, evento da Netflix para fãs de filmes e séries do streaming, que ocorrerá na Bienal do Ibirapuera, neste fim de semana, disse que não conseguirá encontrá-lo. "Mas estou nessa viagem de imprensa e não poderei ir. Fiquei arrasado", lamentou.

Apesar das referências no cinema, é no surfe que ele elenca seus grandes ídolos: Gabriel Medina e Ítalo. "Eu amo esses caras, Gabriel Medina e Ítalo. Eu interajo com eles nas mídias sociais. Sou ator, já conheci alguns dos meus heróis do ramo, mas os verdadeiros heróis, para mim, são os surfistas, especialmente os que vêm desse país. Esses caras são inspiração para mim há anos."