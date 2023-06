SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O coletivo de arte MSCHF vai leiloar, em 19 de junho, a Microscopic Handbag, uma versão microscópica da bolsa OnTheGO, da Louis Vuitton criada pelo grupo. De acordo com o jornal americano New York Times, a bolsa, que é menor do que um grão de sal, mede 657 por 222 por 700 micrômetros e vai ser vendida em um estojo de gel lacrado com um microscópio de visor digital acoplado.

O acessório verde fluorescente conta com alças e o logo da marca como a bolsa original, mas detalhes como esses só podem ser observados através do microscópio.

Kevin Wiesner, diretor de criação do MSCHF, disse ao New York Times que a bolsa foi concebida como uma crítica às bolsas de luxo, que estão cada vez menores e menos práticas. Wiesner diz achar engraçado como um objeto essencialmente prático ganhou essa natureza decorativa.

O artista disse que o coletivo não pediu permissão para usar o logo ou o design da Louis Vuitton. Nós seguimos a filosofia de 'pedir perdão, não permissão'", disse Wiesner. Em 2021, o MSCHF enfrentou uma ação da Nike; agora, enfrenta uma da Vans.

A bolsa é feita com resina em um processo chamado polimerização de dois fótons, uma técnica de impressão 3D para objetos microscópicos.