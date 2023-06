SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco convidou o músico brasileiro Caetano Veloso para um evento no Vaticano. A ocasião é a comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que acontece no dia 23 de junho na Capela Sistina.

Ainda que o convite tenha sido confirmado pela assessoria do cantor à imprensa, Caetano ainda não respondeu ao convite da autoridade. Na data, ele tem um show marcado em Paris na França, como parte de sua turnê.

O artista estará na Itália no dia 27 de junho, quatro dias depois do evento, quando se apresenta na cidade de Roma.

Caetano Veloso no momento trabalha na parte internacional da turnê "Meu Coco", que divulga o disco homônimo de 2021. Ele já se apresentou em países como a Argentina, o Chile e o Uruguai, e agora percorre a seção europeia da viagem.