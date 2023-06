RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry e Meghan Markle encerraram o contrato de US$ 20 milhões, equivalente a R$ 96 milhões, que firmaram com o Spotify para a produção de um projeto para o streaming.

Comum acordo no fim do contrato. Segundo o jornal "The Guardian", o fim do contrato de Harry e Meghan com o Spotify se deu em comum acordo. "Spotify e Archewell Audio concordaram mutuamente em se separar e estão orgulhosos da série que fizemos juntos", afirmou o comunicado.

Também no comunicado, a plataforma e o casal afirmaram que "estavam orgulhosos da série que fizemos juntos".

O único podcast que estava no ar era o Archewell, lançado em dezembro de 2020. Archewell foi um dos primeiros e mais importantes projetos comerciais que o casal fez um acordo após deixar a família real do Reino Unido e se mudar para os Estados Unidos, em 2020.

Projeto inovador com convidados famosos. À época, Harry afirmou que o podcast traria novas perspectivas e vozes que talvez as pessoas nunca tivessem ouvido antes. Em 12 episódios que foram ao ar, Meghan conversou com convidados como Mariah Carey e Serena Williams.

Podcast ganhador de prêmio. Em dezembro, Archewell ganhou o prêmio de melhor podcast no People's Choice Award.

