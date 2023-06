SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia Brasileira de Cinema, a ABC, anunciou os nomes daqueles que compõem a comissão responsável pela seleção do filme nacional que disputará indicações ao Oscar de 2024.

São 25 pessoas, entre elas, Gabriel Martins, diretor do filme "Marte Um", que tentou disputar a estatueta de melhor filme internacional na edição passada. O filme não foi classificado.

A lista completa traz 25 membros titulares da ABC, eleitos em votação. São eles Affonso Beato, Alessandra Krueger, André Carreira, Ane Siderman, Bruno Torres, Carlos Alberto Mattos, Cecilia Amado, Clarisse Goulart, Cris Cunha, Diane Maia, Estevão Ciavatta, Fernanda Mandriola, Fernanda Parrado, Gabriel Martins, Hsu Chien, Ilda Santiago, João Vieira Jr., Magali Wistefelt, Michel Tikhomiroff, Plinio Profeta, Renato Barbieri, Sol Moraes, Tatiana Carvalho Costa, Virgínia Cavendish, Walter Lima Jr.

Em julho, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais abrirá as inscrições para os filmes que poderão concorrer a essa indicação.

Desde 2020, a ABC se tornou a única responsável pelo processo seletivo do filme brasileiro na disputa por uma vaga na principal premiação de cinema do mundo. Mesmo com a recriação do Ministério da Cultura no governo Lula, o governo não foi reintegrado ao processo.

Até o ano de 2016, os responsáveis por essa escolha faziam parte da Secretaria do Audiovisual e dois membros da ABC. Já no ano seguinte, a Academia se tornou responsável por formar a comissão, sob a supervisão da secretaria.