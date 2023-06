SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gloria Pires, 59, em entrevista à Quem.

Desafio ao interpretar as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia (Globo): "Era extremamente trabalhoso fazer as cenas entre as gêmeas, demandando várias horas para a realização de uma única cena. Era preciso atenção aos mínimos detalhes. Sem falar quando as duas personagens começaram a assumir as identidades uma da outra".

Preferência do público pelas personagens: "A grande maioria amava a Ruth, pela ética e suavidade, mas a Raquel, com a sua ironia, se divertindo com as próprias vilanias, tinha também o seu público. Uma obra original da nossa talentosíssima Ivani Ribeiro, que se despediu da gente pouco mais de dois anos depois. A novela, dirigida magistralmente por Wolf Maya, Ignacio Coqueiro e Carlos Magalhães foi um fenômeno, fazia sucesso com todas as faixas etárias. Foi intenso! A resposta do público foi linda e fico feliz cada vez que ainda hoje citam as gêmeas".

Jornada materna e gravações: "Tinha que me desdobrar com aquela quantidade de texto, cuidar da Cleo, que tinha 8 para 9 anos, e eu fazia uma pequena mudança semanalmente, para gravar na locação, amparada por Antônio Padilha".

Carreira: "Sou muito feliz pela história que eu construí ao longo desses anos e pelos encontros artísticos que aconteceram nesse caminho".