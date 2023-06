SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo, vendeu um dos carros de luxo de sua mãe, parte de uma coleção de veículos Mercedes Benz avaliada em R$ 1 milhão.

O carro modelo A S 65 AMG, de cor banca, foi vendido para a apresentadora Gardênia Cavalcanti, do programa "Vem com a Gente", da Band, segundo noticiou o Splash!, do UOL.

Em seu canal no YouTube, Camargo justificou a decisão de vender a coleção que pertenceu à sua mãe. "É muito caro mantê-los. Carro também é para quem tem paixão. Não é muito a minha praia. Tem que se dedicar. Então quero vender para quem tenha amor por carros", ele disse.

Os carros ficam estacionados na mansão da apresentadora, no bairro Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. Todos os carros são blindados, com pouco mais de 20 anos.

Hebe Camargo morreu em setembro de 2012.