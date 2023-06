RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O tiktoker Carl Eiswerth, que conquistou milhares de seguidores no TikTok, morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos.

Acidente de carro em estado dos EUA. De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, a mãe de Carl, Janet, disse que o tiktoker morreu na terça-feira (13) na Pensilvânia. Ela contou que Carl estava no banco de passageiro, enquanto o seu amigo dirigia, quando foram atropelados por outro veículo no meio de um cruzamento.

Vídeos de humor. O tiktoker havia conquistado mais de 500 mil seguidores na rede social, onde divulgada diversos vídeos. A página de Carl reunia vídeos de humor para mostrar aos seguidores um dia na vida dele.

Cerimônia online de despedida para os seguidores. Para que os seguidores consigam se despedir, a família está planejando dois serviços fúnebres e pode transmitir ao vivo os eventos para que as pessoas possam participar.