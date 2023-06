SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agenda de shows de São Paulo segue a todo o vapor neste final de semana, de 16 a 18. A capital paulista recebe diferentes gêneros musicais, indo do MPB ao sertanejo, passando pelo samba e o rock.

Entre os destaques está Marcelo D2 com o show Um Punhado de Bambas, em que mistura suas diferentes referências musicais. Se apresentam também a dupla sertaneja Maiara e Maraisa e o cantor Zé Ramalho.

Confira abaixo uma seleção de shows que ainda têm ingressos, separados por dia.

*

SEXTA-FEIRA (16)

Davi Sabbag + Potyguara Bardo

Ex-integrante da banda Uó, ao lado de Mateus Carrilho e Mel Gonçalves, Davi Sabbag traz um repertório com ritmos brasileiros, Drum?n?Bass, R?n?B, trance e latinidades que exploram o misticismo e fazem parte de seu novo mixtape "(((entre)))". Potyguara reúne músicas de seu disco de estreia, "Simulacre", lançado em 2018, e outros singles como "Sangrando" e "Volte Sempre" ao lado de Gaby Amarantos e Danny Bond.

Cineclube Cortina - r. Araújo, 62, República, Instagram @cineclubecortina.

Sex. (16), às 21h.

A partir de R$ 40 em Sympla

Maiara e Maraisa

As irmãs do sertanejo apresentam o show com destaque para a nova canção "A Culpa É Nossa". Outros sucessos devem ser apresentados como "Medo Bobo" e "Esqueça-me se For Capaz".

Clube Atlético Juventus - r. Juventus, 690, Mooca.

Sex. (16), às 19h.

A partir de R$ 120 em Ticket360

Marcelo D2 e Um Punhado de Bambas

O vocalista do Planet Hemp segue com a turnê de Marcelo D2 e um Punhado de Bamba, feito em formato de roda de samba com repertório que mescla rap e gêneros como a música eletrônica ?um dia depois do lançamento de "Iboru", seu novo álbum com participações de nomes como Metá Metá e Mateus Aleluia.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, Instagram @audio.

Sex. (16), às 22h.

A partir de R$ 120 em Ticket 360

Ney Matogrosso

Depois de gravar o show "Bloco na Rua" sem plateia em 2019, o cantor traz a apresentação para São Paulo nesta sexta, em data extra. Serão apresentadas canções como "Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua", "Jardins da Babilônia" e "Tua Cantiga".

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região central, Instagram @espacounimed.

Sex. (16), às 22h30.

A partir de R$ 200 em Tickets4Fun

Toquinho e Banda Mantiqueira

O show "Mistura Brasileira", apresenta justamente o que o nome propõe, uma mistura de música brasileira, que passa pela bossa nova e também pelo jazz. A banda Mantiqueira deve apresentar músicas como "Insensatez", "Linha de Passe" e "Samba da Minha Terra". Toquinho, que chega aos 55 anos de carreira, tem canções como "Tarde em Itapuã", "Testamento" e "Aquarela".

Teatro Bradesco - Bourbon Shoppinh - r. Palestra Itália, 500, 3° piso, Perdizes.

Sex. (16), às 21h.

A partir de R$ 180 em Uhuu

SÁBADO (17)

Alessandra Leão, Isaar França e Karina Buhr

Dracena, uma planta usada para proteção e limpeza, dá nome ao show que reúne as três cantoras que se conheceram em Pernambuco e faziam parte da banda Comadre Fulozinha, criada em 1997. Nesse reencontro, elas unem suas referências do afoxé, ciranda e maracatu e experimentam outros formatos.

Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195, Pinheiros, Instagram @sescpinheiros.

Sáb. (17), às 21.

A partir de R$ 12 em Sesc

Anelis Assumpção

O show apresenta o álbum "Sal", quarto trabalho de estúdio da cantora, lançado em dezembro de 2022. Além de compor e interpretar as canções, a artista também assina a produção das músicas, cada uma delas em parceria com uma co-produtora diferente.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical.

Sáb. (17), às 22h.

A partir de R$ 100 em Sympla

Irmãos - Seu Jorge e Alexandre Pires

A turnê que nasceu a partir de uma das lives mais vistas da pandemia retorna a São Paulo para mais duas apresentações. No palco, a dupla toca samba e pagode e mistura repertórios acompanhada de uma banda afiada.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Sáb. (17), às 22h30.

Ingressos a partir de R$ 320 em Ticket360

Zé Ramalho

A apresentação faz parte da turnê Show dos Sucessos, inspirado no box lançado pelo cantor e compositor em setembro de 2022 chamado "O Garimpo das Raridades". O artista paraibano interpreta canções que marcaram sua carreira.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Sáb. (17), às 22h.

A partir de R$ 120 em Uhuu

DOMINGO (18)

Irmãos - Seu Jorge e Alexandre Pires

A turnê que nasceu a partir de uma das lives mais vistas da pandemia retorna a São Paulo para mais duas apresentações. No palco, a dupla toca samba e pagode e mistura repertórios acompanhada de uma banda afiada.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Dom. (18), às 19h30.

A partir de R$ 320 em Ticket360

The Sisters of Mercy

Após fazer shows pelos Estados Unidos, a banda britânica de rock faz uma apresentação em São Paulo neste domingo. A abertura fica por conta da banda brasileira 3 Pipe Problem.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo. Instagram @tokiomarinehall.

Dom. (18), às 20h.

A partir de 220 em Ingresse