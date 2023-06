RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista de "Thor", Chris Hemsworth está no Brasil para a divulgação do filme "Resgate 2", lançado pela Netflix. Assim como Ethan Hunt, personagem de Tom Cruise na franquia "Missão Impossível" e John McClane, de Bruce Willis em "Duro de Matar", Tyler Rake (Chris Hemsworth) está no panteão dos heróis de ação que quebram, envergam, mas não morrem. Durante sua passagem pelo país, o ator australiano compartilhou detalhes sobre seu papel mais recente e os bastidores do longa-metragem.

Hemsworth revelou ter protagonizado praticamente todas as suas cenas de ação e que o maior desafio foi ficar em cima de um trem em movimento, a 80 km/h, com um helicóptero voando a seis metros dele: "Acredito que isso estava no roteiro, mas não prestei muita atenção (risos). Então, no dia da filmagem, eu pensava: 'Isso está realmente acontecendo?'. A adrenalina visível no meu rosto, a empolgação, o medo, tudo aquilo foi real", contou.

Ele então prosseguiu: "Se tivéssemos gravado essa cena na ensolarada Califórnia, com tela verde, suor falso e tudo mais, não teria transmitido a mesma sensação", concluiu o ator durante a entrevista no Tudum nesta sexta-feira (16).

O ator, convidado do programa Podpah nesta sexta-feira, comentou ainda sobre a trama de Tyler na sequência do projeto. "Ele cometeu um erro que ainda o assombra. É tentativa de redenção. Ele será capaz de fazer algo que faça as pessoas o perdoá-lo? Mas, mais importante, ele consegue perdoar a si mesmo através deste processo?",questionou Hemsworth. Em entrevista recente para a revista Elle, ele contou que tem predisposição para no futuro desenvolver Alzheimer.