RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A disputa entre Shakira e o governo da Espanha por uma suposta fraude fiscal de 14,5 milhões de euros, cerca de R$ 76 milhões, por parte da colombiana há mais de dez anos, ainda é assunto por lá. O jornal "El País" teve acesso a trechos do depoimento da artista à Justiça espanhola, no qual a colombiana relata a "relação turbulenta" que tinha com o ex-marido Gerard Piqué. Essa revelação é uma tentativa da cantora convencer a juíza do caso de que não viveu de forma estável na Espanha até 2015 e, portanto, não poderia ser considerada uma residente fiscal no país.

Shakira destacou que o início do relacionamento com Piqué foi marcado por problemas. "Nossa relação era muito turbulenta. Ele era um Dragon Khan (personagem de Game of Thrones), porque nossas vidas profissionais não combinavam, era como juntar água e azeite. Eu viajava pelo mundo, e ele tinha que cumprir horários", afirmou.

A colombiana também ressaltou sua insegurança com o relacionamento devido à diferença de idade, sendo Piqué dez anos mais jovem, bonito e "com fama de playboy". Por isso, segundo a cantora, ela não havia "garantias" de que a relação seguiria adiante ou de que eles formariam uma família no futuro.

"Espero que isso não vaze à imprensa", chegou a enfatizar a cantora, durante depoimento em 2019. O julgamento sobre a suposta fraude fiscal vai ser retomado em novembro, segundo o "El País". A acusação pede uma pena de oito anos de prisão e multa de 23,7 milhões de euros (quase R$ 125 milhões) para a estrela pop por considerar que ela viveu pelo menos metade do ano na Espanha desde 2011.

Shakira e Piqué se conheceram em 2010, meses antes da Copa do Mundo na África do Sul, quando ela foi a intérprete de "Waka Waka", a música oficial da competição, e ele foi um dos craques da seleção espanhola, campeã do Mundial. Eles oficializaram o namoro no ano seguinte, e o filho mais velho do ex-casal, Milan, nasceu em janeiro de 2013. Dois anos depois, eles tiveram Sasha. Em junho de 2022, anunciaram o fim do casamento após rumores de traições do ex-jogador do Barcelona.