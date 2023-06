SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As pesquisadoras Pétala e Isa Souza, do projeto Afrofuturas, vão debater a importância do legado da escritora americana Octavia Butler (1947-2006) em evento no próximo dia 24, na livraria Megafauna, em São Paulo.

O encontro será realizado na semana em que a autora de "Kindred" faria aniversário -ela completaria 76 anos no dia 22. As pesquisadoras foram convidadas para o bate-papo pela editora Morro Branco, que publica a escritora no Brasil.

Butler é apontada como um dos nomes mais importantes da ficção científica. Ela influenciou autores como N. K. Jemisin, Tomi Adeyemi e Marlon James e inspirou também artistas de outros segmentos, e exemplo da cantora Janelle Monáe e da performer Juliana Huxtable.

Ela ganhou também os prêmios Hugo e Nebula, os mais importantes do mundo de literatura de ficção científica.