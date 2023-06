SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flávia Alessandra se disse cansada de comentários que recebe nas redes sociais. A atriz expôs prints de mensagens feitos em uma postagem em que está de maiô. Em vídeo, ela afirma que as fotos foram de um final de semana para comemorar o aniversário, mas o que chamou a atenção dos seguidores foi a vestimenta.

"Recebi muitos mas muitos comentários maldosos, machistas e sexistas. O que mais me impressionou é que a maior parte vinham de mulheres, que questionavam minha idade para curtir uma cachoeira e meus valores, como se as fotos fossem um desrespeito com meu marido", começou. A atriz é casada com Otaviano Costa desde 2006.

A atriz ainda disse que muitos dos questionamentos focavam em seu corpo e que internautas disseram que ela deveria engordar.

"Gostaria muito que esse tipo de comentário não existisse. É triste saber que uma mulher, curtindo um dia de sol, é mal interpretada e julgada como velha aos 49 anos, enquanto homens da mesma idade são interpretados como galãs".

Ao final do desabafo, a atriz diz desejar que as mulheres tenham um pacto de paz para se apoiarem mutuamente e que os homens se tornem mais conscientes. "Se não houver apoio, que pelo menos não exista julgamento."