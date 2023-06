SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zezé Di Camargo foi diagnosticado com esteatose hepática, também conhecida popularmente como doença no fígado. A informação foi confirmada pela mulher do artista, Graciele, em entrevista ao jornal Extra, dando mais detalhes sobre o plano de emagrecimento dele. O sertanejo tem passado por uma reeducação alimentar e uma rotina intensa de treinos.

A gordura no fígado pode ser encontrada em indivíduos com a chamada síndrome metabólica, quando há altos níveis de colesterol, diabetes e hipertensão arterial. A enfermidade pode ser diagnosticada por meio dos exames de imagem, como ultrassonografia.

"Em um quinto dos casos ela evolui para a esteatohepatite, que já apresenta lesões e inflamação do órgão, e em 20% destes casos pode evoluir para uma fibrose ou cirrose hepática", afirma Luciana Costa Faria, gastroenterologista e professora de hepatologia na Faculdade de Medicina da UFMG, em entrevista à Folha de S.Paulo em abril deste ano.

A avaliação do risco leva em consideração diversos fatores, como obesidade, hipertensão alta, diabetes tipo 2 e dislipidemia, condição que pode levar ao entupimento das artérias (aterosclerose). As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em pacientes com gordura no fígado.

Conforme a pesquisadora Luciana Costa, em entrevista à Folha de S.Paulo, uma dieta rica em alimentos naturais e a prática regular de atividade física são recomendadas para evitar o acúmulo de gordura.