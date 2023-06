SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é surto da internet, fake news e nem brincadeira mal feita. Nesta semana, a participação de Alanis Morissette em um dos episódios da temporada de 1996 de "Malhação" voltou a viralizar nas redes sociais e ganhou ainda mais embalo com a confirmação de nova apresentação dela no país, nesta sexta-feira (16).

"Alanis Morissette participando de Malhação em 1996 e tocando 'Head Over Feet' aconteceu mesmo ou foi um delírio coletivo?", escreveu o usuário que se identifica como @freguesto.

O fato é que a canadense veio ao Brasil naquele ano divulgar seu terceiro disco de estúdio, "Jagged Little Pill", que era composto por hits como "You Oughta Know", "Ironic" e "You Learn". Em uma parada nos estúdios Globo, Alanis gravou uma participação em que canta "Head Over Feet", ao lado de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que morreu em março de 2022.

Além da pequena performance no pátio, os internautas se divertem com a aparição de André Marques, que interpretava Mocotó na trama. Naquela fase, a história girava em torno do professor de jiu-jitsu Dado (Cláudio Heinrich) que se apaixonava pela aluna Luiza (Fernanda Rodrigues).