SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arnold Schwarzenegger, 75, fez uma aparição relâmpago e silenciosa no Tudum, evento promovido pela Netflix em São Paulo.

O ator, que está no país para promover a série "FUBAR", subiu ao palco antes do previsto na programação e apenas acenou para o público por cerca de um minuto.

Diferente das outras atrações do dia, o "Exterminador do Futuro" não concedeu entrevista à jornalista Carol Moreira e sequer pegou no microfone para se dirigir ao público.

Schwarzenegger ainda cumprimentou alguns poucos fãs na grade antes de deixar o evento de vez.