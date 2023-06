SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arnold Schwarzenegger afirmou que se candidataria à Presidência dos Estados Unidos se tivesse nascido no país. Ser americano é um dos requisitos legais para tentar concorrer ao cargo, e o ator não pode fazê-lo porque nasceu na Áustria.

O astro da franquia "O Exterminador do Futuro" deu a declaração em entrevista ao podcast "Who's Talking?", apresentado pelo jornalista Chris Wallace. "Me coloque lá, porque, olha, não tenho dúvidas. Eu vejo tão claramente como eu poderia ganhar aquela eleição", disse Schwarzenegger.

"Quem está lá? Não há realmente uma pessoa que possa unir todos", afirmou ele sobre as disputas políticas do país no programa.

O ator relembrou ainda a época em que foi governador do estado da Califórnia, entre 2014 e 2011. "Quando eu estava concorrendo ao cargo de governador, ficou claro que as pessoas estavam procurando uma nova resposta. Não alguém de direita ou esquerda, mas alguém que pudesse unir a nação e que não visse a outra parte como inimiga."

Schwarzenegger veio ao Brasil neste final de semana para participar do Tudum, evento da Netflix em São Paulo que celebra os filmes e séries da plataforma. Ele foi convidado para divulgar "Fubar", seu primeiro seriado de televisão, e um documentário sobre sua vida recém-lançado no serviço de streaming.