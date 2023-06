SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Instalado na região central de São Paulo, o vale do Anhangabaú tem programação cultural e esportiva para diferentes públicos.

Neste sábado (17), há exibição de filmes para as crianças às 14h. Outra atração é o Skate Park, espaço com instrutor especializado, disponível para ensinar os primeiros passos e dar dicas aos mais experientes na prática do skate. O espaço é destinado a um grupo de até 30 pessoas.

Para fechar o dia, o Vale do Anhangabaú conta com a presença de MCs, cantores, performers e DJs para uma música e dança de Ballroom, movimento LGBTQIA+ que nasceu nos Estados Unidos.

No domingo (18), a partir das 12h, o Circuito de Patins está aberto com obstáculos e monitores que ensinam a prática. A capacidade é de até cinquenta pessoas.

A última atração do domingo será a introdução ao Circo que, a partir das 15h, oferecerá aulas de palhaçaria, elasticidade, acrobacias e equilíbrio.

Espaço Kids

Vale do Anhangabaú. Parque Anhangabaú, s/n, Centro. Sáb. (17), às 10h

Skate Park

Vale do Anhangabaú. Parque Anhangabaú, s/n, Centro. Sáb. (17), às 15h

Vogue for Life

Vale do Anhangabaú. Parque Anhangabaú, s/n, Centro. Sáb. (17), às 19h

Circuito de Patins

Vale do Anhangabaú. Parque Anhangabaú, s/n, Centro. Dom. (18), às 12h

Introdução ao Circo

Vale do Anhangabaú. Parque Anhangabaú, s/n, Centro. Dom. (18), às 15h