SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pré-venda para os shows extras da cantora Taylor Swift, começaram nesta segunda-feira (19), às 10h. Neste primeiro momento, os ingressos da turnê The Eras, são destinados aos clientes do C6 Bank. A venda para o público geral começa a partir do dia 22 de junho, quinta-feira, às 10h.

Para conseguir um ingresso, que vai de R$ 380 a R$ 1.050, os fãs de Swift têm travado uma disputa com cambistas. Por conta da alta demanda, a cantora anunciou dois shows extras. Ela irá se apresentar no dia 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e no dia 24, no Allianz Parque, em São Paulo.

As informações podem ser encontradas no site oficial da turnê taylorswifttheerastour.com.br, que direciona o público para as vendas no site do Tickets 4 Fun. As vendas online possuem taxas de serviço.

Os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria do portão B do Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705).

DICAS NA HORA DE COMPRAR:

Faça o cadastro no site da Tickets 4 Fun e fique logado com antecedência.

Tenha em mãos seus documentos e cartão de crédito na hora de fazer a compra digital, para agilizar o processo, já que é disponibilizado alguns minutos para finalizar a compra.

Na pré-venda do C6 Bank, tenha o celular por perto caso o banco peça autorização da compra.

Não atualize o site enquanto estiver na fila virtual ou no carrinho de compras.

Fique atento às restrições de meia-entrada.