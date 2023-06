RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O artista descarta qualquer tipo de tratamento estético, como qualquer outro tipo de correção no rosto: "Estou fora! De que adianta mexer na cara e olhar decepcionado para as mãos, para o pescoço, para outras partes do corpo que não escondem a passagem do tempo? Preciso me conformar. Não adianta rejuvenescer para os outros e me achar um velho ridículo. Eu não faria qualquer coisa para me melhorar só para estar no palco."

Magal disse não se achar feio, e acredita ser um "coroa bastante simpático": "Só não sou mais um amante latino (risos). Nos shows, quando gritam: 'Magal, meu gato, meu crush!'. Eu respondo: 'Gente, vamos mudar os felinos de acordo com a época. Agora eu sou um tigre, não mais um gato. E, daqui a pouco, um tigre de bengala' (gargalhadas)".

Desde os 60, ele diz não se sentir mais desejável, apesar de estar casado: "Mas a época dos arrepios com elogios e olhares já passou. Não me arrepio mais com facilidade. Os valores são outros. Eu acho que todos podemos ser tudo, com respeito. Sempre acreditei que todos somos bissexuais, apesar da resistência machista. Nunca me relacionei com homens, mas já os desejei. De repente, se tivesse uma tendência maior, eu teria ficado com pessoas do mesmo sexo. Assisto aos programas da RuPaul e da Xuxa, com drag queens, e fico embasbacado. Eu poderia ser uma drag! É tanta beleza artística! Todos podemos ser tudo. Só não aceito vulgaridade. Disso, sempre tive repulsa".

O cantor fala da sua saúde após o susto, quando passou mal durante um show no Sesi (Serviço Social da Indústria) em São José dos Campos (SP) no dia 25 de maio: O cantor teve um sangramento no cérebro causado por pico de pressão. "Há dois meses, fui fazer uns exames de rotina e a ressonância acusou um trombo numa artéria do baço. Um cateterismo desbloqueou essa via e fui liberado dois dias depois. Aí, no fim de maio, tive esse outro susto", começou ele.

Magal ainda afirmou que o anticoagulante que tomou para evitar novo trombo pode ter influenciado nessa hemorragia: "Antes disso, só tinha tido cálculo renal, ácido úrico... Coisas que já eram da idade e do relaxamento com a saúde. Mas nada grave. Sempre tive uma saúde muito boa, e por causa disso fiquei abusado. Agora, preciso cuidar da alimentação, para reduzir o sobrepeso, e descansar. Foram muitos excessos em todos esses anos".

Devido aos recentes problemas, o cantor contou que vai ter um ritmo de trabalho menos intenso: "Eu não penso em morrer tão cedo. Tenho uma neta maravilhosa, com 3 anos e meio, e eu quero vê-la ser avó (risos). Meu otimismo com relação à vida continua. Tenho muitos anos pela frente, só não sei se cantando tanto. Vou ter que diminuir o ritmo das viagens, tenho que ficar mais com o pé no freio. Quero parar na hora em que eu sentir que não tenho mais o mesmo pique. É melhor deixar as pessoas com a lembrança do quanto a minha carreira foi brilhante do que me deixar levar por uma depressão ou qualquer coisa parecida", disse ele, que afirma que pode escolher fazer um show apenas por mês do jeito que ele se apresenta.