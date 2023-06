SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A minissérie "Metrópolis", do streaming Apple TV+, foi cancelada em meio a greve dos roteiristas em Hollywood.

Segundo o Deadline, a produção que adapta o célebre filme dirigido por Fritz Lang lançado em 1927 e era conduzida por Sam Esmail, criador e roteirista de "Mr. Robot" e "Homecoming", foi encerrada permanentemente. A aguardada adaptação ocorria desde 2016.

O alto custo da minissérie, a crise econômica perto de acontecer nos Estados Unidos e o cenário de incertezas em Hollywood, em decorrência da greve dos roteiristas e as possíveis paralisações de outras categorias, como os atores e diretores.

Outras séries foram canceladas ou tiveram a produção interrompida por causa da greve, como "Emily in Paris", "The Handmaid's Tale" e uma derivada de "Game of Thrones".