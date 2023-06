SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recente estreia de "The Flash" nos cinemas não agradou os criadores da produção da DC/Warner. O filme, protagonizado por Ezra Miller, chegou às salas mundiais na última quinta-feira (15) e, após o primeiro final de semana em cartaz, arrecadou apenas US$ 55 milhões de dólares.

O número fica aquém da projeção da empresa, que colocou US$ 70 milhões como objetivo, o que resulta em um prejuízo alto, já que custou cerca de US$ 200 milhões para ser feito. O filme é protagonizado por Ezra Miller que, desde 2020, se tornou uma pessoa non grata em Hollywood.

Nos últimos anos, o ator se envolveu em diversas polêmicas. Em 2020, um vídeo em que ele agarra uma fã pelo pescoço viralizou. Dois anos depois, em 2022, ele foi preso após assediar clientes de um karaokê no Havaí. Na mesma viagem, ele foi acusado de arremessar uma cadeira em uma mulher e invadir o quarto de um casal para fazer ameaças.

Segundo a revista Variety, a presença do ator não foi o único fator que desanimou o público. A baixa divulgação da estreia pode ter contribuído para números pequenos, que se comparam aos do filme "Black Adam", de Dwayne Johnson, orçado em US$ 200 milhões de dólares mas que estreou com US$ 67 milhões.

Mesmo que os índices se referem apenas à primeira semana de exibição, especialistas acreditam que a recuperação não será suficiente para alavancar ainda mais os números.

"Houve aberturas semelhantes que cresceram em grandes números, mas não vemos isso aqui", afirma David Gross, diretor da empresa de consultoria cinematográfica Franchise Entertainment Research em entrevista ao veículo.

Como exemplo, ele cita a produção "Homem-Formiga" (2015), com Paul Rudd, que começou com US$ 57 milhões mas finalizou com $ 519 milhões em todo o mundo.

Uma outra superprodução e aposta nos cinemas era o filme "Elementos", longa de animação que estreou em 16 de junho. O filme da Pixar até fez estreia mundial do Festival de Cannes, mas nem isso serviu para alavancar os US$ 29,5 milhões da história sobre elementos opostos (água e fogo) que se atraem.