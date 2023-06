SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fazer fofoca hoje em dia é fácil. Basta compartilhar algo nas redes sociais que a notícia se espalha como vento. Mas, quando não existiam os carros e muito menos a internet, o jeito era usar a velha prensa de Gutenberg e distribuir os boatos por aí com a ajuda de cavalos.

É nessa pegada que Penelope Featherington espalha as fofocas da alta sociedade inglesa do século XIX, por meio de Lady Whistledown, na série "Bridgerton" (Netflix). A personagem é uma espécie de colunista social e agita as rodas de conversas e os chás da tarde ao tornar público aquilo que poucas pessoas sabem, causando irritação na rainha Charlotte.

"Acho que Penelope não está pronta para ir para a sociedade. Ela é muito tímida, introvertida e não sabe como interagir com as pessoas. Ela não se sente validade por ninguém, principalmente pela família. Mas ela é muito inteligente, então Lady Whistledown é seu jeito de obter vingança" diz Nicola Coughlan, atriz irlandesa que dá vida à personagem, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Porém, diferente da personagem, a atriz diz que não tem muita paciência para fofoca e não vê sentido em reality shows, por exemplo. Quando sabe que é muito escandaloso, então, já fica meio irritada.

Juntamente com Luke Newton, que interpreta Colin Bridgerton, ela será o foco principal da nova leva de episódios, que ainda não tem data de estreia. Os dois possivelmente irão se envolver como casal depois de duas temporadas em que Pen, como é carinhosamente chamada pelos fãs do show, nutriu um amor não recíproco pelo jovem.

"O que ela faz é incrível mas também complicado, então as coisas começam a sair de controle. Ela perde a razão de ter começado a fazer isso. Na terceira temporada, o jeito que ela continua a ser Penelope e Lady Whistledown é fascinante. É uma grande jornada para ela."

A falta de interesse do jovem pode ter ocorrido pelo rapaz sempre enxergá-la como uma boa amiga que o ajuda em todas as situações, mas nunca como alguém com quem ele esteja disposto a trocar qualquer forma de afeto. Assim como a personagem nos livros, criados por Julia Quinn, Penelope é gorda. Porém, nos episódios que ainda serão lançados, a jovem não vai passar por nenhuma mudança física para conquistar aquilo que quer.

A série é escrita e produzida por Shonda Rhimes, roteirista americana que tem em seu catálogo produções como "Grey's Anatomy" e "How To Get Away With A Murder".

"Essa mudança nunca foi uma discussão, tem muito a ver com as roupas e as maquiagens que ela usa. Os vestidos eram muito bem pensados e a equipe fez um trabalho incrível. Me emocionei porque são muito lindos e realmente me deu a confiança que eu precisava para ser essa nova versão dela", conta Nicola.

Quando estreou, a última temporada de "Bridgerton" se tornou a série em língua inglesa mais assistida da Netflix e ficou muito famosa pelas cenas quentes e explícitas de cunho sexual, como masturbação e sexo oral.

A atriz conta que ela e Luke tiravam sarro nos bastidores quando iam gravar cenas do tipo e que foi estranho beijar um grande amigo. Mas admite: as famosas cenas de intimidade foram suas preferidas de gravar. "É uma coisa engraçada, eu li os livros anos atrás quando fui escalada e fiquei tipo 'oh, uau, ok'. No começo, foi muito assustador fazer aquilo com meu amigo mas no final era a melhor coisa do mundo porque falávamos sobre isso o tempo todo, ríamos sobre isso e tínhamos muito o que conversar", diz ela.

"Tenho muito orgulho disso. Estranhamente, foram minhas cenas preferidas de filmar, o que é uma coisa estranha de se dizer. Mas você não pode fingir um beijo, é meu trabalho, sou paga para isso", brinca.

Pela primeira vez no Brasil para o TUDUM, evento da Netflix para fãs e que ocorreu no último final de semana, Nicola conta que experimentou caipirinha e amou o famoso drinque brasileiro.

"Estou pronunciando terrivelmente errado, ai meu Deus. Só tomei um porque tinha que dormir depois, mas é delicioso", fala. Mesmo tendo o gosto musical definido como "velho" por amigos, a irlandesa conta que conhece Anitta.

"Eu conheço ela. Minha amiga me zoa porque diz sou uma velha quando se trata de musica, eu sou tipo 'adoro esse álbum' e ela fala 'isso é de cinco anos atrás'", diz aos risos. E demonstra gratidão aos fãs brasileiros: "Estou muito feliz de estar aqui, posso finalmente mostrar meu amor de volta e ser grata pelo quanto eles me apoiaram. Os fãs brasileiros são os mais apaixonados."