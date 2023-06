SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Katia, 47, pediu ajuda para os seguidores após descobrir um tumor beligno no útero. Nesta segunda-feira (19), em vídeo postado no Instagram, a funkeira disse que não está conseguindo andar e divulgou seu pix para que os fãs possam ajudá-la financeiramente.

Problema de saúde: "Eu estou passando por um problema muito sério de saúde. Tentei esconder isso de todas as formas, porque eu não queria passar isso para vocês. Hoje me encontro totalmente debilitada de tudo."

Tumor no útero e operação: "Há um ano, eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero, os médicos falaram que poderia ser um câncer e aí começou a minha luta diária. Graças a Deus, não é câncer. É um mioma, é um tumor benigno. Então, eu vou operar e perder o útero e o ovário. Por causa desse mioma, os meus rins estão parando de funcionar e ele está me prejudicando. Eu não estou conseguindo mais andar. Preciso tirar esse mioma para os meus rins voltarem a funcionar e eu poder voltar a andar."

Agenda do cirurgião cheia, remédio e consequências: "Disseram que o cirurgião que vai me operar está com a agenda cheia. Os meus rins estão no limite. Estou com muita dor meu pé. Estou urinando e evacuando pouco. Estou há semanas sem dormir por causa da dor. Não posso tomar nenhum remédio anti-inflamatório e antibiótico, porque faz os rins pararam. Além disso, estou com trombose."

Necessidade de ajuda financeira: "Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso. O meu marido trabalha comigo, a minha família acaba me dando um pouquinho aqui e ali. Eu vim dar uma satisfação para vocês do porquê eu estou sumida dos palcos. Estou cuidando da minha saúde."