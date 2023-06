RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rosto ainda está um pouco inchado por causa da harmonização facial feita há quase duas semanas, mas Stênio Garcia conta que tem gostado cada vez mais do resultado quando se olha no espelho. Em conversa com a reportagem nesta segunda-feira (19), o ator diz que não dá a mínima para os comentários sobre a intervenção e reconhece que a irritação inicial pela repercussão negativa do procedimento virou indiferença. "A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando", comenta.

Aos 91 anos, Stênio rechaça a ideia de que o procedimento teria sido realizado por uma questão de vaidade. "Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel. Tudo que faço com meu corpo está intrinsecamente ligado a minha profissão", explica .

O ator relata que tem feito exercícios com a mulher Marilene Saad na frente do espelho e já nota diferença. "Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala". Ao ser questionado se considerava injusto ter que passar por essa situação para voltar a trabalhar (seu último trabalho de Stenio na TV foi na série "Filhas de Eva" na Globo, em 2021) mesmo com toda a sua história na teledramaturgia, ele responde de forma direta. "Não. Faz parte do jogo".

Stenio, que foi demitido da Globo há três anos, afirma que tem visto no Globoplay alguns episódios de "Carga Pesada", um dos seus trabalhos mais comentados pelo público, e acompanha a novela das 19h da Globo, "Vai na Fé". Ele elegeu José Loreto, o Lui da trama de Rosanae Svartaman como um dos atores que mais tem chamado a sua atenção da nova geração.

"Gosto da intensidade dele. É um bom ator e gostaria de contracenar com ele na televisão", diz ele que tem duas propostas para o teatro, mas nenhum convite para televisão. "Tenho estudado alguns texto, mas quero voltar à fazer novela. Não escondo isso de ninguém", finaliza.