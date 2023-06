Acontece nesta segunda-feira (19) de junho, às 19 horas, a Mostra Encontro de Compositores, em Juiz de Fora. O evento acontece, mensalmente, há 17 anos e nessa edição especial vai reunir 12 artistas com suas canções autorais que fazem parte da história do evento, no Bar do Beco, localizado na rua Av Garibaldi Campinhos, 38, bairro Vitorino Braga.

Laura Jannuzzi, cantautora que produz o encontro desde 2014, considera um dos grandes marcos esse movimento cultural criativo. O encontro nasceu para incitar o intercâmbio entre os músicos da cidade e região.

Somando cerca de 160 edições e reunindo mais de 400 cantautores. O evento tem a responsabilidade de fortalecer e renovar a cena artística, principalmente na visibilidade dos que buscam oportunidades como artista, promovendo trocas de parcerias e trabalhos.

Nessa edição, a mostra contará com a apresentação dos artistas Alice Santiago, Pedro Teixeira, Laura Conceição, Laura Jannuzzi, Sil Andrade, Filipe Malta, Doca, Imbapê, Jorge Silva, Renato da Lapa, Lays Barros e Pedrada, O Legítimo. Quem comanda a noite é o clarinetista e compositor Caetano Brasil. Após a Mostra, a programação segue com o tradicional Palco Aberto. O espaço é aberto a todos os gêneros musicais e as inscrições acontecem durante a celebração, a entrada é gratuita mediante a retirada do ingresso pelo Sympla.